Neymar trotz Verletzung der Held

Maximilian Lotz 29.11.2025 • 08:31 Uhr Trotz seiner Knieverletzung beißt Superstar Neymar auf die Zähne und führt seinen FC Santos zu einem wichtigen Sieg.

Begleitet von Standing Ovations verließ Neymar kurz vor Schluss das Feld, dabei galt sein Einsatz aufgrund einer Knieverletzung eigentlich als ausgeschlossen. Doch der brasilianische Superstar ließ sich davon nicht aufhalten und führte seinen FC Santos zu einem wichtigen 3:0 (2:0)-Sieg gegen Sport Recife.

Zunächst brachte der 33-Jährige seinen Klub in der 25. Minute in Führung. Nach einem Eigentor von Lucas Kal (36.) bereitete Neymar im zweiten Durchgang schließlich den Treffer von Joao Schmidt (67.) zum Endstand vor.

Neymar: „Jetzt müssen wir an Santos denken“

„Körperlich bin ich gut in Form und ich fühle mich immer besser. Diese Verletzung ist traurig und ärgerlich, aber sie wird mich nicht aufhalten“, sagte Neymar hinterher. „Jetzt müssen wir an Santos denken.“

Durch den Sieg gegen den Tabellenletzten kletterte Santos bei noch zwei ausstehenden Spielen vorerst auf Platz 15. Der Vorsprung auf EC Vitoria auf dem ersten direkten Abstiegsplatz beträgt aber nur zwei Punkte. Der Konkurrent im Tabellenkeller kann am Samstag aber noch nachlegen.