"Totales Drama" um Neymar! Platzt jetzt sein WM-Traum?

Felix Kunkel 27.11.2025 • 10:17 Uhr Neymar wird einmal mehr von einer Verletzung ausgebremst. Die Zwangspause könnte gravierende Folgen für seinen WM-Traum haben.

Das Verletzungspech von Neymar reißt nicht ab. Beim 33-jährigen Brasilianer wurde übereinstimmenden Berichten zufolge eine Knieverletzung diagnostiziert. Demnach wird der Offensivstar in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren.

Der Ausfall kommt zur Unzeit: Neymars Team, der FC Santos, kämpft bei noch drei ausstehenden Spielen um den Klassenerhalt in der höchsten brasilianischen Spielklasse. Die spanische AS schrieb deshalb von einem „totalen Drama“.

Für Neymar ist es bereits die vierte Verletzung im aktuellen Jahr. Wiederholt wurde der einstige Superstar der Selecao von Oberschenkelproblemen ausgebremst, verpasste insgesamt 17 Spiele.

Neymar will zur WM 2026 fahren

Auch für seinen WM-Traum könnte der neuerliche Rückschlag womöglich Folgen haben. Mit guten Leistungen will sich Neymar eigentlich für eine Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft empfehlen. Sein großes Ziel ist es, mit dem Team von Carlo Ancelotti zur WM 2026 zu fahren.

Der Nationalcoach äußerte sich zuletzt zurückhaltend. „Neymar steht auf der Liste der Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei sein könnten. Jetzt sind es noch sechs Monate bis zur endgültigen Liste. Wir müssen ihn und die anderen beobachten, um bei der endgültigen Liste keine Fehler zu machen“, wird Ancelotti vom brasilianischen Medium Globo zitiert.

Schwierige Zeit beim FC Santos

Sportlich lieferte Neymar bislang wenig Argumente für ein Comeback im Nationalteam. Für Santos gelangen ihm in 25 Pflichtspielen sieben Treffer und drei Vorlagen, in der Liga waren es lediglich vier Tore in 17 Einsätzen.