Owomoyelas eiserner Kampf: "Es ist schwierig, mitanzusehen..."

Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela hatte in der Vergangenheit unzählige Male mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen – im Fußball und außerhalb. Im neuen Podcast SPORT1 Deep Dive hat der 46-Jährige erklärt, dass er den Eindruck hat, dass Rassismus tendenziell eher mehr wird. “Es ist schwierig, mit anzusehen, welche Strömungen wir im Land mittlerweile haben – aber auch in der ganzen Welt“, erklärt der Ex-Fußballer.
„Es ist schwierig, mitanzusehen“
Doch es gibt Hoffnung: „Ich sage mir immer, jede neue Generation ist eine Hoffnung, weil letzten Endes werden wir geboren und keiner hat irgendwelche Vorurteile, keiner hat irgendein Kasten- oder Schubladendenken im Kopf. Jede neue Generation hat die Chance, alles wieder zu verändern.“
Und weiter: „Es ist schwierig, die Menschen zu verändern, die geprägt sind. Es ist wichtig, den Menschen, die noch geprägt werden, wirklich alles zu erzählen, nicht einseitig. Alle Informationen und möglichen Sichtweisen präsentieren, damit sie ihren eigenen Weg finden.“
Owomoyela kämpft eisern weiter
Für Owomoyela ist klar, dass die einzige Lösung darin liegt, „immer wieder aufzustehen und sich zu wehren, dagegenzuhalten und dagegenzusteuern. Und hoffen, dass die nächste Generation in die richtige Richtung strömt und nicht in die falsche.“
Der zweimalige Deutsche Meister wird dabei „immer bereit sein, meine Stimme, mein Gesicht, meinen Namen dafür herzugeben, um gegen Rassismus einzustehen und zu kämpfen. Es hört sich doof an, wenn ich sage, mehr kann ich nicht tun, aber ich bin bereit, das immer zu tun.“
Als Vorbild für seine Kinder und „viele andere junge Menschen“.
Den Kampf gegen rassistisches Gedankengut wird er dabei fortführen, „so lange es notwendig ist. Das wird wahrscheinlich länger sein, als ich auf diesem Planeten sein werde.“