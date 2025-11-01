Ronaldo-Sohn trifft für Portugal

Johannes Vehren 01.11.2025 • 16:14 Uhr Der Sohn von Cristiano Ronaldo ist erstmals für Portugals U16 nominiert. Dem 15-Jährigen gelingt sein Tor-Debüt im zweiten Spiel.

Jubel bei Cristiano Ronaldo Júnior! Der Sohn des Superstars hat sein erstes Tor für die U16 von Portugal erzielt.

Im Rahmen des Football Federations Cup in der Türkei trafen die Portugiesen im zweiten Gruppenspiel auf Wales - und gingen in der 42. Minute in Führung.

Ronaldos Teamkollege schnürt Doppelpack

Cristiano Ronaldo Junior wurde freigespielt, tauchte frei vor dem walisischen Keeper Trystan Hounsell auf und schloss eiskalt mit dem ersten Kontakt in die linke untere Ecke ab.

Später schnürte Teamkollege Rafael Cabral sogar noch einen Doppelpack (65., 90.+1) und sicherte Portugal so endgültig den zweiten Sieg.

Das erste Duell gegen Gastgeber Türkei hatte Portugal mit 2:0 gewonnen.

Gegen Wales erstmals in Portugals Startelf

In diesem Spiel saß Ronaldo Jr. lange Zeit auf der Ersatzbank, ehe er in der Nachspielzeit doch noch eingewechselt wurde und sein Pflichtspieldebüt feierte.

Gegen Wales stand der 15-Jährige dagegen erstmals in der Startelf und erzielte prompt seinen Premierentreffer.