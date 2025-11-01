Ronaldo-Sohn trifft für Portugal

Jubel bei Cristiano Ronaldo Júnior! Der Sohn des Superstars hat sein erstes Tor für die U16 von Portugal erzielt.
Ronaldos Sohn trifft für Portugal
Im Rahmen des Football Federations Cup in der Türkei trafen die Portugiesen im zweiten Gruppenspiel auf Wales - und gingen in der 42. Minute in Führung.
Ronaldos Teamkollege schnürt Doppelpack
Cristiano Ronaldo Junior wurde freigespielt, tauchte frei vor dem walisischen Keeper Trystan Hounsell auf und schloss eiskalt mit dem ersten Kontakt in die linke untere Ecke ab.
Später schnürte Teamkollege Rafael Cabral sogar noch einen Doppelpack (65., 90.+1) und sicherte Portugal so endgültig den zweiten Sieg.
Das erste Duell gegen Gastgeber Türkei hatte Portugal mit 2:0 gewonnen.
Gegen Wales erstmals in Portugals Startelf
In diesem Spiel saß Ronaldo Jr. lange Zeit auf der Ersatzbank, ehe er in der Nachspielzeit doch noch eingewechselt wurde und sein Pflichtspieldebüt feierte.
Gegen Wales stand der 15-Jährige dagegen erstmals in der Startelf und erzielte prompt seinen Premierentreffer.
Erst im vergangenen Mai gab Ronaldos Sohn sein Länderspieldebüt für die U15 und schoss ebenfalls direkt sein erstes Tor.