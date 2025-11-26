Bayern-Nachwuchs schon raus!

SID 26.11.2025 • 18:50 Uhr Die U19 des deutschen Rekordmeisters verliert beim FC Arsenal und hat schon vor dem abschließenden Spieltag keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Die Youngster von Eintracht Frankfurt dürfen weiter hoffen.

Die Junioren des FC Bayern sind in der Youth League vorzeitig gescheitert. Die U19 des deutschen Fußball-Rekordmeisters verspielte beim bislang sieg- und punktlosen FC Arsenal eine 1:0-Führung und unterlag 2:4 (1:1).

Weil Eintracht Frankfurt am späteren Nachmittag gegen Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:0) gewann, ist die K.o.-Phase für die Münchner schon vor dem abschließenden sechsten Spieltag nicht mehr zu erreichen.

Youth League: FC Bayern verpasst Playoffs

Die Bayern-Jugend belegt mit drei Punkten in der Ligaphase Platz 31 von 36. Rang 22, der für die Playoffs reichen würde, ist zwar nur drei Zähler weg.

Doch weil die dort platzierte AS Monaco noch auf Galatasaray Istanbul (29./vier Punkte) trifft, sind die Bayern schon vor dem Duell mit Sporting Lissabon am 9. Dezember raus.

Juwel Santos Daiber verschießt Elfmeter

Yll Gashi (24.) hatte die Gäste in Borehamwood in Führung gebracht. Beim Stand von 1:1 verschoss Kapitän David Santos Daiber (45.+3) einen Handelfmeter. Zu mehr als dem zwischenzeitlichen 2:3 durch Ljubo Puljic (83.) reichte es nicht mehr.

„Der Spielverlauf war sehr unglücklich und reiht sich in unsere Saison ein“, sagte Trainer Peter Gaydarov: „Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt und es verpasst, unsere Führung deutlicher auszubauen. Am Ende haben einige einfache individuelle Fehler das Ergebnis geprägt.“