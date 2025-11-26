Nächste Pleite! Wunderkind tut FC Bayern weh

SPORT1 26.11.2025 • 16:35 Uhr Der FC Bayern tritt in der Youth League auf der Stelle. In der Youth League setzt es gegen den FC Arsenal auch wegen eines Toptalents die nächste Niederlage.

Die U19 des FC Bayern hat in der Youth League die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen den Nachwuchs des FC Arsenal unterlagen die Münchner in London mit 2:4 (1:1).

Die Bayern gingen in der 25. Minute durch Yll Gashi in Führung, Arsenals „Wunderkind” Max Dowman glich jedoch noch vor der Halbzeit aus (38.). Bayern-Youngster David Daiber verschoss in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs einen Elfmeter.

Spätes Tor besiegelt Bayern-Niederlage

Mit einem Doppelschlag stellten die Hausherren durch Kyran Thompson (70.) und Ceadach O‘Neill die Weichen auf Sieg.

Sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit machte Ljubo Puljic den Bayern nochmal Hoffnung, doch tief in der Nachspielzeit schlug erneut der erst 15-jährige Dowman zu und besorgte den 4:2-Endstand für Arsenal.

Dowman war jüngst im Alter von 15 Jahren und 302 Tagen zum jüngsten Spieler geworden, der jemals in der Startelf der Arsenal Profis stand.

Interessant: Gegen Bayern stellte einer seiner Teamkollegen einen ähnlichen Rekord auf: Luis Munoz wurde mit seiner Einwechslung zum jüngsten Spieler, der je in der Youth League eingesetzt wurde. Er ist 13 Jahre und 343 Tage alt.