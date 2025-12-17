Premier League: Wildes Unentschieden in Manchester

SPORT1 15.12.2025 • 23:23 Uhr In der Premier League liefern sich Manchester United und der AFC Bournemouth einen irren Schlagabtausch. Am Ende müssen sich die Red Devils aber mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Manchester United hat nach einem wilden Schlagabtausch mit insgesamt acht Toren einen weiteren Sieg in der Premier League verpasst. Der englische Fußball-Rekordmeister lag gegen den AFC Bournemouth dreimal in Führung, kam letztlich aber nur zu einem 4:4 (2:1) und ist mit vorerst zwei Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz Sechster.

Amad Diallo (13.), Casemiro (45.+4), Bruno Fernandes (77.) und der frühere Leipziger Matheus Cunha (79.) trafen für Manchester. Antoine Semenyo (40.), Evanilson (46.), Marcus Tavernier (52.) und Eli Junior Kroupi (84.) sorgten für den Punktgewinn des Außenseiters, der in der Tabelle auf Platz 13 steht.

Die Red Devils verbuchten am Ende 25 Torschüsse, die Gäste immerhin 14 – was gleichbedeutend mit einem neuen Saisonrekord in der Premier League war. Kein anderes Spiel der laufenden Spielzeit kam auf mehr als die insgesamt 39 Abschlüsse.

ManUnited hat sich stabilisiert

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich ManUnited zuletzt stabilisiert. Aus den vergangenen vier Spielen holte das Team acht Punkte. Am kommenden Wochenende geht es dann gegen Aston Villa.

In der Vorsaison enttäuschte die Mannschaft von Ruben Amorim auf ganzer Linie und erreichte nur den 15. Platz.

