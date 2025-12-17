Europacup: Fischer kann wieder auf Amiri bauen

SID 17.12.2025 • 14:39 Uhr Die Mainzer möchten gegen Samsunspor direkt ins Achtelfinale einziehen.

Der neue Trainer Urs Fischer vom Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 kann im entscheidenden Europacup-Spiel am Donnerstag gegen Samsunspor (21.00 Uhr/RTL) wieder auf Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri zurückgreifen. „Bei ihm sieht es gut aus“, sagte Fischer über Amiri, der zuletzt wegen muskulären Problemen gefehlt hat.

Da die Rheinhessen in der Conference League wesentlich besser unterwegs sind als in der heimischen Liga, haben sie den ersten Europacup-Achtelfinaleinzug in der Klubgeschichte in der eigenen Hand.

Mainz will Umweg über Playoffs vermeiden

Nach drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage würden sich die Mainzer mit einem Dreier zum Abschluss der Ligaphase den Umweg über die Playoffs sparen. Je nach dem Ausgang der anderen Partien könnte vielleicht sogar ein Remis gegen die punktgleichen Türken um den deutschen Trainer Thomas Reis genügen.