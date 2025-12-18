Keine Zeit für Gespräche: Bleibt Glasner bei Crystal Palace?

SID 18.12.2025 • 05:45 Uhr Die Zukunft von Oliver Glasner ist ein Diskussionsthema in England. Bleibt er bei Crystal Palace?

Zieht Oliver Glasner weiter? Oder bleibt er bei Crystal Palace? Die Zukunft des einstigen Europa-League-Siegers mit Eintracht Frankfurt wird in England heiß diskutiert. Die neuesten Äußerungen des Österreichers werden die Spekulationen nicht beenden.

Glasner sagte, dass aufgrund des vollen Terminkalenders derzeit keine Zeit für ausführliche Gespräche mit dem Klub-Vorsitzenden Steve Parish sei. „Wann soll ich über meinen Vertrag sprechen? Deshalb haben wir gesagt: Verschieben wir es auf einen Zeitpunkt, an dem wir Zeit haben.“

Die Gespräche sollten „in einer entspannten Atmosphäre“ stattfinden, derzeit herrsche diese aufgrund der vielen Aufgaben aber nicht, so Glasner. Zuletzt berichtete Sky Sports, dass Glasner seinen Vertrag im Sommer auslaufen lassen könnte.

Glasner mit erstem Titel in erster Saison

Der 51-Jährige hatte mit Crystal Palace vergangenen Mai in seiner ersten Saison im Amt den FA Cup gewonnen. Es war der erste große Titel in der Vereinsgeschichte. Auch in dieser Saison steht der Klub aus London als aktueller Tabellenfünfter der Premier League gut da. Glasner empfiehlt sich damit womöglich für noch größere Aufgaben.