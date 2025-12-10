Mainz: Fischer bei seinem Debüt ohne Amiri

SID 10.12.2025 • 19:52 Uhr Der Spielmacher fällt bei Lech Posen wegen muskulärer Probleme aus - könnte aber gegen Bayern wieder spielen.

Urs Fischer (59) muss bei seinem Debüt als neuer Trainer vom FSV Mainz 05 in der Conference League bei Lech Posen auf Nadiem Amiri (29) verzichten. Der Spielmacher fällt wegen muskulären Problemen aus. "Für Nadiem hat es nicht ganz gereicht. Es liegt aber keine strukturelle Verletzung bei ihm vor", sagte Fischer vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+).

Fischer war deshalb "zuversichtlich, dass er uns schnell wieder zur Verfügung stehen wird." Es sei "gut denkbar", dass Amiri am Sonntag für die Bundesliga-Partie bei Bayern München "wieder fit ist".

Mainz hatte Fischer am Sonntag als Nachfolger des zuvor freigestellten Bo Henriksen verpflichtet. Während die 05er in der Liga Tabellenletzter sind, läuft es im Europapokal gut: Nach vier Spieltagen liegt der Klub mit neun Punkten in der Ligaphase auf Rang fünf, die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.