Urs Fischer ist zurück in der Bundesliga!

Raphael Weber 07.12.2025 • 13:06 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 hat den Nachfolger für Bo Henriksen vermeldet. Es ist ein alter Bekannter.

Urs Fischer wird neuer Trainer beim 1. FSV Mainz 05. Das gab der Bundesliga-Klub am Sonntag offiziell bekannt.

Der Schweizer hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Mit Fischer wechseln auch sein langjähriger Co-Trainer Markus Hoffmann sowie Videoanalyst Sebastian Podsiadly nach Mainz.

Urs Fischer Nachfolger von Bo Henriksen bei Mainz 05

Mainz hatte sich erst am Mittwoch von Henriksen getrennt. Besiegelt wurde das Aus des dänischen Trainers durch die 0:4-Niederlage beim SC Freiburg am Sonntagabend.

Für den Dänen übernahm zunächst U23-Coach Benjamin Hoffmann. Unter ihm verlor das Team zwei Tage nach der Freistellung von Fanliebling Henriksen sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach denkbar unglücklich mit 0:1 (0:0) und bleibt am Tabellenende.

Fischer wiederum musste im November 2023 bei Union Berlin nach über fünf äußerst erfolgreichen Jahren gehen, nachdem die Eisernen auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga gestürzt waren.

Jetzt soll er Mainz vor dem Abstieg bewahren. Als Tabellenletzter liegen die 05er fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

