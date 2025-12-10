Neuer Aufgabe für Jürgen Klopp!

Newsticker
Jürgen Klopp spricht über die Chancen der DFB-Elf bei der WM 2026.
Niklas Trettin
Jürgen Klopp übernimmt eine neue Aufgabe. Der 58-Jährige ist fortan im Aufsichtsrat der Sporthilfe vertreten.

Neue Aufgabe für Jürgen Klopp: Der 58-Jährige gehört künftig gemeinsam mit Staatsministerin Christiane Schenderlein, Post-Vorständin Nikola Hagleitner und Eisschnellläufer Hendrik Dombek dem Aufsichtsrat der Sporthilfe an.

„Ich fühle mich geehrt, diese Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des deutschen Sports mitgestalten zu dürfen. Hätte mir vor ein paar Jahren als junger Sportler jemand gesagt, dass ich hier mal dazu gehören darf – ich hätte es nicht geglaubt“, wird Klopp in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Klopp und Co.? „Bringen Expertise ein“

Insgesamt zählt das Gremium unter der Leitung des ehemaligen DFL-Geschäftsführers Christian Seifert nun 15 Mitglieder, darunter die ehemalige Schwimmerin Franziska van Almsick und der Moderator Johannes B. Kerner. „Sie bringen Expertise aus Politik, Sport, Wirtschaft und Führung ein und werden der Sporthilfe wichtige Impulse für die Zukunft geben“, kommentierte Seifert den jüngsten Zuwachs.

Klopp hat sich von 2001 bis 2024 als langjähriger Trainer des 1. FSV Mainz 05, von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool einen Namen gemacht. Seit knapp einem Jahr ist er als „Global Head of Soccer“ für den Fußball bei Red Bull zuständig und kümmert sich unter anderem um RB Leipzig.

