Neuer Job für Jürgen Klopp!

SPORT1 14.11.2025 • 08:56 Uhr Neue Aufgabe für Jürgen Klopp: Der 58-Jährige wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr als TV-Experte begleiten. Das gibt MagentaTV offiziell bekannt.

Neben Thomas Müller wird auch Jürgen Klopp bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Experte für MagentaTV im Einsatz sein. Dies hat der Streaming-Anbieter am Donnerstagmorgen offiziell verkündet.

„Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fußball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es großartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten“, wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, in einer Pressemitteilung zitiert.

Für den 58-Jährigen ist es ein TV-Comeback. Von 2005 bis 2008 begleitete er im ZDF an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner und Schiedsrichter-Experte Urs Meier sowohl die WM 2006 als auch die EM 2008. Nun freut sich der Global Head of Soccer von Red Bull auf seine neue Aufgabe.

„Richtig Lust, diese WM aus der Experten-Perspektive zu erleben“

„Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon-Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird“, sagte Klopp.

Klopp ist das vierte Mitglied, das der Streaming-Anbieter bereits fest verpflichtet hat. Auch Müller, Kerner und Wolff Fuss sind als Teil des Teams bestätigt. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM im kommenden Jahr. Darunter zeigt der kostenpflichtige Online-Sender der Telekom 44 Spiele des XXL-Turniers exklusiv.