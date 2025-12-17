FC Barcelona: Flick lässt ter Stegen auf Einsatz hoffen

SID 15.12.2025 • 13:23 Uhr Hansi Flick räumt Stammtorhüter Joan García eine Pause ein. Marc-André ter Stegen kann auf seinen ersten Einsatz seit sieben Monaten hoffen.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen darf auf seinen ersten Einsatz für den FC Barcelona seit fast sieben Monaten hoffen. Stammkeeper Joan García werde am Dienstag im Pokalspiel bei Drittligist CD Guadalajara eine Pause erhalten, sagte Trainer Hansi Flick. Wer zwischen den Pfosten steht, ließ er aber offen.

„Joan wird geschont. Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen – auch nicht über den Torhüter“, sagte Flick am Montag. Auch der US-Amerikaner Diego Kochen darf sich Chancen ausrechnen. Erst am Freitag hatte Flick unterstrichen, dass García langfristig die Nummer eins bleiben werde.

Ter Stegen spielte letztmals im Juni

Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.