Senegals Nationalmannschaft hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale des Afrika-Cups verpasst.
Ex-Bayern-Star rettet Senegal
Der WM-Teilnehmer kam gegen die DR Kongo in der marokkanischen Hafenstadt Tanger trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus - hat mit vier Zählern auf dem Konto das Weiterkommen aber so gut wie sicher.
Der langjährige Liverpool-Star und Ex-Münchner Sadio Mané (69.) rettete den Senegalesen einen Punkt. Cedric Bakambu (61.) hatte die DR Kongo in Führung gebracht.
Auch die Kongolesen haben vier Zähler auf dem Konto. Am frühen Nachmittag hatte die Auswahl aus Benin ihre Chancen auf das Weiterkommen durch ein 1:0 (1:0) gegen Botsuana gewahrt. Benin ist mit drei Zählern Dritter der Gruppe D.
Bayern-Star Jackson lässt Chance zur Führung aus
Senegal, für das der in Köln geborene Ismail Jakobs in der Startelf stand, dominierte von Beginn an. Bayern-Profi Nicolas Jackson, der beim Auftakt gegen Botsuana (3:0) noch mit einem Doppelpack geglänzt hatte, vergab nach Vorlage von Mané die große Chance auf die Führung (23.).
Die DR Kongo stand defensiv kompakt und kam in der Folge besser in die Partie. Bakambu traf per Abstauber, doch Mané antwortete.