Bayern-Star Jackson mit Galavorstellung

Felix Kunkel 23.12.2025 • 18:00 Uhr Nicolas Jackson feiert mit dem Senegal einen verdienten Auftaktsieg beim Afrika-Cup. Der Bayern-Stürmer trifft doppelt.

Mit einem Doppelpack hat Bayern-Stürmer Nicolas Jackson dem Senegal einen Traumstart in den Afrika-Cup beschert. Der Mitfavorit setzte sich zum Auftakt der Gruppe D gegen Botswana im marokkanischen Tanger mit 3:0 (1:0) durch.

Jackson, der bis zum Sommer vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen ist, traf kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Ex-Kölner Ismail Jakobs zur Führung (40.).

Nach Wiederanpfiff schlug der Angreifer erneut zu: Mit einer Schusstäuschung ließ er seinen Gegenspieler ins Leere laufen und vollendete gekonnt aus kurzer Distanz zum 2:0 (58.). Der später für Jackson eingewechselte Cherif Ndiaye sorgte für den Endstand (90.).

Die senegalesische Auswahl, in deren Startelf auch Ex-Bayern-Star Sadio Mané stand, dominierte die Partie über die gesamte Spieldauer. Angesichts der Menge und Qualität an Chancen hätte bereits zur Pause eine Zwei- oder Drei-Tore-Führung auf der Anzeigetafel stehen können.

Afrika-Cup: Jackson verpasst Dreierpack

Gegen Ende der Partie verpasste Jackson seinen dritten Treffer, als er den Ball aus rund elf Metern knapp über das Tor setzte (76.). Zwei Minuten später wurde er ausgewechselt.