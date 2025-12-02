Türkische Zeitung staunt über Sané

Niklas Trettin 02.12.2025 • 13:35 Uhr Leroy Sané fehlen nur wenige Momente, um zum Derby-Helden für Galatasaray zu werden. Doch dann gleicht Fenerbahce spät aus. Die türkische Presse sieht den deutschen Nationalspieler dennoch als zentralen Mann.

Beinahe wäre Nationalspieler Leroy Sané in seinem ersten Derby Gala vs. Fener gleich zum großen Helden geworden. Der 29-Jährige erzielte am Montag in der 27. Minute mit einem abgefälschten Schuss die Führung für Galatasaray. Doch kurz vor dem Abpfiff kam Fenerbahce durch den Kolumbianer Jhon Durán noch zum 1:1-Ausgleich. Dennoch war Sané im Anschluss ein großes Thema in der türkischen Presse.

“Sané glänzt auf der Bühne im großen Derby“, titelte das Portal Fanatik und verriet: „Leroy Sané ist nach Torsten Gütschow erst der zweite deutsche Spieler in der Geschichte der Süper Lig überhaupt, der im Trikot von Galatasaray gegen Fenerbahce ein Tor erzielt hat.“ Auch Sabah, eine der größten Tageszeitungen des Landes, stellte den 29-Jährigen in den Vordergrund.

Leroy Sané trumpft in der Fremde auf

Die Hürriyet erkannte beim früheren Flügelflitzer des FC Bayern ein auffälliges Muster. „Leroy Sané ist auswärts in Hochform“, hieß es dort. Der Sommer-Neuzugang spiele „auf fremden Plätzen ganz anders“.

Eine Beobachtung, die sich durch die reinen Zahlen in der Tat belegen lässt. Keinen seiner bisherigen Scorerpunkte für Galatasaray verbuchte Sané zu Hause.

In der Süper Lig kommt Sané nach 14 Einsätzen auf vier Tore und einen Assist, die er allesamt auswärts erzielt hat. In der Champions League bereitete er bei den Auswärtsspielen in Frankfurt und Amsterdam jeweils einen Treffer seiner Mannschaft vor.

Galatasaray Istanbul: So sah Sané das Spiel gegen Fenerbahce

Der deutsche Nationalspieler selbst zeigte sich nach dem Last-Minute-Schock im Derby wiederum nicht vollkommen unzufrieden.