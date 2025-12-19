WM-Qualifikation: Spielort für DFB-Frauen fix

SID 19.12.2025 • 16:20 Uhr Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück startet gegen Slowenien in die Mission WM-Ticket.

Die deutschen Fußballerinnen starten in Dresden in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, trifft die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück am 3. März zum Auftakt im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. Weitere Gegner in der Qualifikationsgruppe A4 sind Österreich und Norwegen.

In insgesamt drei Länderspielphasen bestreitet das Team um Kapitänin Giulia Gwinn die Qualifikation für die nächste WM. Dem Auftakt gegen Slowenien folgt vier Tage später das Auswärtsspiel in Norwegen.

DFB-Frauen: Das ist der Weg zur WM

Am 14. April trifft Deutschland zunächst zu Hause auf Österreich, ehe es am 18. April zum Rückspiel ins Nachbarland geht. Am 5. Juni empfangen die DFB-Frauen Norwegen, bevor sie die Qualifikation am 9. Juni mit dem Auswärtsspiel gegen den Auftaktgegner in Slowenien abschließen.