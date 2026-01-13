Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
US-SPORT
WINTERSPORT
HANDBALL-EM
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

Ausgefallene Bundesliga-Spiele neu terminiert

Ausgefallene Spiele neu terminiert

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Heimspiele von Bremen und St. Pauli neu terminiert.
Wegen der Wetterbedingungen musste das Spiel Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim abgesagt werden. Bremen nimmt die Absage mit Humor und nutzt die freie Zeit für Wintersport.
SID
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Heimspiele von Bremen und St. Pauli neu terminiert.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele vom vergangenen Samstag neu terminiert. Die Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sollen am 27. Januar (Dienstag, 20.30 Uhr) nachgeholt werden.

Die Begegnungen des 16. Spieltags waren Sturmtief „Elli“ zum Opfer gefallen. Die Spiele mussten aufgrund des winterlichen Wetters im Norden und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken in den Stadien abgesagt werden.

Da alle vier Mannschaften nicht im Europacup aktiv sind, waren Termine unter der Woche frei.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite