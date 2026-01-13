Ausgefallene Bundesliga-Spiele neu terminiert

SID 13.01.2026 • 10:18 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Heimspiele von Bremen und St. Pauli neu terminiert.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele vom vergangenen Samstag neu terminiert. Die Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sollen am 27. Januar (Dienstag, 20.30 Uhr) nachgeholt werden.

Die Begegnungen des 16. Spieltags waren Sturmtief „Elli“ zum Opfer gefallen. Die Spiele mussten aufgrund des winterlichen Wetters im Norden und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken in den Stadien abgesagt werden.