"Bandenwerbung-Affäre": DFB übt Kritik an Ermittlungen

SID 17.01.2026 • 13:23 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat scharfe Kritik an den Ermittlungen im Prozess um die sogenannte „Bandenwerbung-Affäre“ geübt. „Niemand im DFB hat sich vorstellen können, dass die Staatsanwaltschaft und Oberfinanzdirektion das Gebot einer fairen und rechtsstaatlichen Verfahrensführung in einem solchen Ausmaß missachten. Das bedarf dringend weiterer Aufarbeitung“, sagte DFB-Kommunikationsdirektor Steffen Simon dem SID.

Hintergrund der Kritik sind jüngste Zeugenberichte und Aussagen der Vorsitzenden Richterin Eva-Marie Distler. Laut der Frankfurter Rundschau habe ein Zeuge erklärt, dass von der Staatsanwaltschaft Druck auf die Betriebsprüfer ausgeübt worden sei. Auf Anfrage der Frankfurter Rundschau hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe dementiert und darauf hingewiesen, dass „das Beweisprogramm noch nicht abgeschlossen“ sei.

Einstiger DFB-Funktionär offenbar vor Freispruch

Der ehemalige DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge steht im Prozess nun offenbar vor einem Freispruch. Es sei an der Zeit, „diesem Schauspiel ein Ende zu setzen“, sagte Richterin Distler laut der Frankfurter Rundschau: „Es dreht sich einem der Magen um, wie hier ermittelt wurde.“ Distler habe ein „Störgefühl“, mit welchen Mitteln die Staatsanwaltschaft und die Oberfinanzdirektion „Einfluss auf Zeugen genommen“ habe.