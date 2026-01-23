Bis zu 2,40 Millionen sehen Stuttgart-Niederlage bei RTL

SID 23.01.2026 • 10:08 Uhr Der Sender verzeichnet eine gute Einschaltquote bei der Niederlage der Stuttgarter in Rom.

Die bittere 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart im Kampf um die Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League hat RTL am Donnerstagabend eine gute Einschaltquote beschert. In der Spitze verfolgten 2,40 Millionen Zuschauer die Partie gegen die AS Rom.