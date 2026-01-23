Newsticker
Bis zu 2,40 Millionen sehen Stuttgart-Niederlage bei RTL

Der Sender verzeichnet eine gute Einschaltquote bei der Niederlage der Stuttgarter in Rom.
© IMAGO/SID/Claudio Pasquazi
SID
Der Sender verzeichnet eine gute Einschaltquote bei der Niederlage der Stuttgarter in Rom.

Die bittere 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart im Kampf um die Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League hat RTL am Donnerstagabend eine gute Einschaltquote beschert. In der Spitze verfolgten 2,40 Millionen Zuschauer die Partie gegen die AS Rom.

Im Durchschnitt sahen 2,10 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 10,5 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam der Kölner Sender sogar auf 14,2 Prozent.

