Fan stirbt nach Sturz von Tribüne: Todesfall schockt Schweiz

Während des Schweizer Super-League-Spiels zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur hat es einen tödlichen Tribünensturz gegeben.
Fan stirbt nach Tribünensturz
In der Schweiz stürzt ein Fußballfan während eines Erstligaspiels von der Tribüne. Ärzte können dem verunglückten Mann nicht mehr helfen.
Das Stade de Tourbillon in Sitten
© IMAGO/Sportpix
Wie die Kantonspolizei Wallis am Montag bekannt gab, war ein Fan bereits am vergangenen Mittwoch von der Nordtribüne des Stade de Tourbillon in Sitten gestürzt.
Todesfall schockt Schweiz
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 36-Jährige ins Krankenhaus von Sitten gebracht. Dort sei der Fan am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen.
Die Polizei schließt ersten Ermittlungen zufolge eine Dritteinwirkung aus.
Die Staatsanwaltschaft untersucht nun den Vorfall, um die genauen Umstände zu klären.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach