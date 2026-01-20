Fan stirbt nach Sturz von Tribüne: Todesfall schockt Schweiz

SPORT1 20.01.2026 • 11:21 Uhr In der Schweiz stürzt ein Fußballfan während eines Erstligaspiels von der Tribüne. Ärzte können dem verunglückten Mann nicht mehr helfen.

Während des Schweizer Super-League-Spiels zwischen dem FC Sion und dem FC Winterthur hat es einen tödlichen Tribünensturz gegeben.

Wie die Kantonspolizei Wallis am Montag bekannt gab, war ein Fan bereits am vergangenen Mittwoch von der Nordtribüne des Stade de Tourbillon in Sitten gestürzt.

Todesfall schockt Schweiz

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 36-Jährige ins Krankenhaus von Sitten gebracht. Dort sei der Fan am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Polizei schließt ersten Ermittlungen zufolge eine Dritteinwirkung aus.