"Großes Fragezeichen": VfB zittert vor Duell mit Rom um Stiller

SID 21.01.2026 • 18:58 Uhr Trainer Sebastian Hoeneß erwartet im Stadio Olimpico "eine der besten Mannschaften in der Europa League".

Der VfB Stuttgart bangt vor dem Duell mit der AS Rom in der Europa League um Nationalspieler Angelo Stiller. "Bei ihm ist es ein großes Fragezeichen, er war heute nicht im Training", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Zwar sei die Wahrscheinlichkeit auf einen Einsatz eher gering, dennoch habe Stiller das Team nach Italien begleitet. Der Mittelfeldmotor des VfB laboriert weiterhin an Leistenproblemen aus dem Spiel gegen Union Berlin (1:1).

Ob mit oder ohne den Nationalspieler erwartet Hoeneß im altehrwürdigen Stadio Olimpico ein schwieriges Unterfangen: "Rom ist eine der besten Mannschaften in der Europa League. Sie haben mit Gian Piero Gasperini einen hervorragenden Trainer." Vor allem die Defensivstärke imponiert dem 43-Jährigen, der der stabilsten Abwehr der Serie A (zwölf Gegentore in 21 Spielen) eine "hohe individuelle Qualität" zusprach.