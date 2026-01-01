"Liegt es am Übergewicht?" Arnautovic von eigenem Boss angezählt

Der Wechsel zu Roter Stern Belgrad war für den einstigen Bundesligaspieler Marko Arnautovic eine Herzensangelegenheit. Bei seiner ersten Pressekonferenz kämpfte er mit den Tränen. Ein halbes Jahr später erhält die emotionale Geschichte allerdings einen jähen Dämpfer.
Arnautovic vom eigenen Boss attackiert
Denn der österreichische Rekordnationalspieler ist von Zvezdan Terzic, dem Generaldirektor seines Klubs, heftig attackiert worden. Auch Arnautovic’ Teamkollege Nemanja Radonjic bekam in dem Interview mit dem Portal Mozzartsport eine verbale Breitseite ab.
Radonjic habe er nach eineinhalb Jahren schon „aufgegeben“, meinte Terzic. Bei Arnautovic sehe er derweil noch Hoffnung.
Arnautovic? „Ich hatte mir mehr erwartet“
„Arnautovic hatte zahlreiche Verletzungen. Aber er sollte sich fragen, warum er sich ständig verletzt”, schimpfte Terzic: „Liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an der Ernährungsweise und dem Lebensstil?“
Arnautovic hatte mit seiner Unterschrift in Belgrad ein Versprechen an seinen verstorbenen Ex-Trainer Sinisa Mihajlovic eingelöst. Dieser hatte bei Roter Stern als Spieler große Erfolge gefeiert.
Arnautovic bringt es im Trikot des serbischen Topklubs derweil auf durchaus ansehnliche Zahlen. Zwar konnte er nur 17 Spiele absolvieren, dabei lieferte er aber immerhin vier Tore und fünf Assists.
Zu wenig für seinen Boss, der den 36-Jährigen als damals teuersten Spieler der Vereinsgeschichte geholt hatte. „Ich hatte mir mehr erwartet“, sagte Terzic.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach