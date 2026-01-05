Oberligist verkündet Kruse-Coup

Niklas Trettin 05.01.2026 • 22:36 Uhr Max Kruse hat Anfang 2024 seine Profikarriere beendet. Genug vom Fußball hat der 37-Jährige aber offenbar noch nicht. Nun greift der ehemalige Nationalspieler in der Oberliga noch einmal an – zusammen mit einem alten Bekannten.

Überraschung um Max Kruse: Der ehemalige Nationalspieler läuft künftig für den TuS Dassendorf auf. Das gab der Fünftligist aus der Oberliga Hamburg am Montag über seine Social-Media-Kanäle bekannt.

Als Gründe für die Verpflichtung nannte der Klub die regionale Verbundenheit und die sportliche Qualität des 37-Jährigen, der in der Nähe der Hansestadt aufwuchs.

„Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat“, wird Kruse auf einem Instagram-Post des Vereins zitiert. „Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Kruse betonte, dass sein Vater in Dassendorf aufgewachsen sei, dort zur Schule gegangen ist und er selbst aus dem Nachbarort komme.

„Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg“, so Kruse weiter: „Besonders freue ich mich auf die Mannschaft und hoffe, dass ich den Jungs noch helfen kann, damit wir gemeinsam an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.“

Kruse und Harnik wiedervereint

Ganz besonders freut sich Kruse auf das Wiedersehen mit seinem Freund und ehemaligen Teamkollegen Martin Harnik. Die beiden kennen sich seit Kindertagen und standen bereits gemeinsam bei Werder Bremen auf dem Platz.

Harnik beendete seine Profikarriere im Sommer 2020 und ist seither äußerst erfolgreich für den TuS Dassendorf im Einsatz. In bislang 123 Partien erzielte der heute 38-Jährige beeindruckende 150 Treffer.