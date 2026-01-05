Oberligist verkündet Kruse-Coup

Überraschung um Max Kruse: Der ehemalige Nationalspieler läuft künftig für den TuS Dassendorf auf. Das gab der Fünftligist aus der Oberliga Hamburg am Montag über seine Social-Media-Kanäle bekannt.
Transfer-Überraschung um Kruse
Als Gründe für die Verpflichtung nannte der Klub die regionale Verbundenheit und die sportliche Qualität des 37-Jährigen, der in der Nähe der Hansestadt aufwuchs.
„Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat“, wird Kruse auf einem Instagram-Post des Vereins zitiert. „Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt.“
Kruse betonte, dass sein Vater in Dassendorf aufgewachsen sei, dort zur Schule gegangen ist und er selbst aus dem Nachbarort komme.
„Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg“, so Kruse weiter: „Besonders freue ich mich auf die Mannschaft und hoffe, dass ich den Jungs noch helfen kann, damit wir gemeinsam an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.“
Kruse und Harnik wiedervereint
Ganz besonders freut sich Kruse auf das Wiedersehen mit seinem Freund und ehemaligen Teamkollegen Martin Harnik. Die beiden kennen sich seit Kindertagen und standen bereits gemeinsam bei Werder Bremen auf dem Platz.
Harnik beendete seine Profikarriere im Sommer 2020 und ist seither äußerst erfolgreich für den TuS Dassendorf im Einsatz. In bislang 123 Partien erzielte der heute 38-Jährige beeindruckende 150 Treffer.
Kruse kickte zuletzt hingegen für die zweite Mannschaft des BSV Al-Dersimspor in der Berliner Bezirksliga. Während seiner Profikarriere trug er neben dem Jersey von Werder die Trikots von St. Pauli, Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul, Union Berlin und Paderborn.