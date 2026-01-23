Play-offs drohen: VfB muss sich "an die eigene Nase fassen"

SID 23.01.2026 • 06:42 Uhr Nach dem 0:2 (0:1) in der Europa League bei der AS Rom üben die Stuttgarter reichlich Selbstkritik.

Nach dem Dämpfer in der ewigen Stadt war beim VfB Stuttgart der Schuldige schnell ausgemacht. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 (0:1) des Fußball-Bundesligisten in der Europa League bei der AS Rom bei RTL: „Die Effizienz, die wir in der Liga haben, haben wir in Europa vermissen lassen. Das führt jetzt wahrscheinlich dazu, dass wir noch zwei weitere Spiele haben.“

Trotz zahlreicher Chancen hatte der VfB in Rom die dritte Niederlage der laufenden Europapokal-Saison kassiert - und muss nun höchstwahrscheinlich den Umweg über die Play-offs nehmen. Zum Abschluss der Ligaphase am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) brauchen die Stuttgarter, die aktuell als Tabellen-13. zwölf Punkte auf dem Konto haben, neben einem eigenen Sieg im Heimspiel gegen die Young Boys Bern auch die Patzer mehrerer Konkurrenten, um doch noch unter die Top acht und damit direkt ins Achtelfinale zu kommen.

Er sei „enttäuscht, genervt, traurig“, sagte Nationalspieler Jamie Leweling: „Wir hätten hier gewinnen können.“ Gerade in der zweiten Halbzeit hatte der VfB beste Chancen zum Ausgleich leichtfertig vergeben, unter anderem scheiterten Deniz Undav (58.) und Ermedin Demirovic (79.) völlig freistehend. So besiegelte Niccolo Pisilli (40., 90.+3) mit einem Doppelpack die Niederlage.