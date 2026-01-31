Tristesse in Bremen: Werder auch gegen Gladbach ohne Sieg

SPORT1 31.01.2026 • 17:36 Uhr Werder Bremen rettet in der Nachspielzeit einen Zähler gegen Borussia Mönchengladbach. Trotzdem muss Trainer Horst Steffen nach nun zehn Spielen ohne Sieg weiter um seinen Job bangen.

Immerhin ein Pünktchen, aber auch kein Befreiungsschlag: Trainer Horst Steffen steckt mit Werder Bremen in der Bundesliga weiter in der Krise. Der Traditionsklub kam am Samstag nach einer erneut mauen Vorstellung gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Keke Topp (90.+4) verhinderte mit dem verdienten Ausgleich immerhin eine Niederlage für die Bremer, die in der Schlussphase mit dem Mut der Verzweiflung anrannten. Haris Tabakovic hatte die Gladbacher praktisch aus dem Nichts nach einem Konter in Führung gebracht (61.).

Damit wartet Werder nun schon seit zehn Spielen auf einen Sieg - so lange wie nie seit dem Wiederaufstieg 2022. Dementsprechend muss Steffen mehr denn je um seinen Posten bangen. Eine Jobgarantie wollte Sportgeschäftsführer Clemens Fritz jedenfalls nicht aussprechen. „Wir müssen es erstmal sacken lassen und werden uns sicherlich noch mal zusammensetzen“, sagte Fritz bei DAZN. „Wir werden es intern besprechen und dann werden wir mal schauen.“

Steffen wiederum würde gerne weitermachen. „Bisher habe ich das Vertrauen gespürt von der Vereinsführung“, betonte der 56-Jährige bei Sky. „Ich habe die Mannschaft gesehen, wie sie fightet, wie sie spielt und auch immer wieder versucht, den Rückstand zu egalisieren. Meine Einschätzung ist immer gut, ich habe eine Überzeugung, dementsprechend werden wir sehen.“

Werder nun seit zehn Spielen ohne Sieg

Besonders in der Offensive präsentierte sich Werder wie so oft in dieser Saison harmlos. Damit nimmt der Druck auf Steffen vor der Auswärtspartie nächste Woche beim SC Freiburg weiter zu, die Partie gegen Gladbach galt sogar schon als eine Art Endspiel für den Coach.

Werder ist seit dem zwölften Spieltag in der Tabelle von Rang neun nun mittlerweile bis zur Abstiegszone abgerutscht. Immerhin setzte es keine weitere Niederlage. Borussias Trainer Eugen Polanski kann mit dem Remis sicher besser leben, auch wenn die Fohlen alles andere als überzeugten.

„Es ist wichtig, dass wir drei Punkte holen“, hatte Steffen vor der Partie betont. Und weil die Borussia zuletzt auch nicht sonderlich erfolgreich war, lastete eine gehörige Erwartungshaltung auf beiden Teams - die sich negativ auf dem Platz bemerkbar machte.

Die Borussia wollte zunächst nicht so richtig, zog sich zurück und überließ Werder meistens den Ball. Doch die Bremer, bei denen Kapitän Marco Friedl nach seiner Gelbsperre zurückkehrte, wussten damit nicht wirklich etwas anzufangen. In der 20. Minute sahen die 41.800 Zuschauer aber immerhin so etwas wie eine Chance von Justin Njinmah.

Topp rettet spätes Remis

Insgesamt hatte die Partie zunächst aber kaum Höhepunkte zu bieten. Erst nach der Halbzeit legte Werder allmählich seine Verunsicherung ab und ging etwas ins Risiko, auch die Borussia wurde mit zunehmender Spielzeit ein bisschen mutiger. Beiden Teams fehlten in den spärlichen Offensivaktionen aber meistens die nötige Präzision und Entschlossenheit.

Ein Ballverlust der optisch überlegenen Bremer an der Mittellinie führte schließlich zum Treffer der Gladbacher. Werder bemühte sich anschließend verbissen um den Ausgleich, spielte mit dem Mut der Verzweiflung beinahe Powerplay - lief sich aber auch immer wieder fest. Nach einem Eckball fiel schließlich der Ausgleich.