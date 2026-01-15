Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
HANDBALL-EM
US-SPORT
WINTERSPORT
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

TV-Entscheidung um Schweinsteiger-Zukunft

Entscheidung um Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte. Der 41-Jährige verlängert seinen Vertrag.
Bastian Schweinsteiger ist seit diesem Jahr Präsident der "Kings League". Im Interview mit SPORT1 verrät er, welchen Spieler er gerne in der Kings League sehen würde.
SPORT1
Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte. Der 41-Jährige verlängert seinen Vertrag.

Bastian Schweinsteiger bleibt TV-Experte bei der ARD. Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstagabend bekannt gab, verlängert der 41-Jährige seinen Vertrag bis 2028.

„Er bereichert seit 2020 die Fußball-Übertragungen in der ARD mit seiner Erfahrung, die sich in seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt“, teilte die ARD mit.

Schweinsteiger ist seit Oktober 2019 Teil des ARD-Teams. Im Juli 2020 hatte er beim Pokal-Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (2:4) seinen ersten Auftritt an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel. Große Beliebtheit erlangten Schweinsteigers humoristische Wortgefechte mit Moderatorin Esther Sedlaczek.

Schweinsteiger erfolgreich bei Bayern und dem DFB

Auch bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko wird Schweinsteiger für die ARD als Experte fungieren.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte zwischen 2002 und 2015 für den FC Bayern gespielt und dabei insgesamt 19 Titel gewonnen. Anschließend spielte er für Manchester United und Chicago Fire.

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite