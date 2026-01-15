TV-Entscheidung um Schweinsteiger-Zukunft

SPORT1 15.01.2026 • 21:44 Uhr Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte. Der 41-Jährige verlängert seinen Vertrag.

Bastian Schweinsteiger bleibt TV-Experte bei der ARD. Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstagabend bekannt gab, verlängert der 41-Jährige seinen Vertrag bis 2028.

„Er bereichert seit 2020 die Fußball-Übertragungen in der ARD mit seiner Erfahrung, die sich in seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt“, teilte die ARD mit.

Schweinsteiger ist seit Oktober 2019 Teil des ARD-Teams. Im Juli 2020 hatte er beim Pokal-Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (2:4) seinen ersten Auftritt an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel. Große Beliebtheit erlangten Schweinsteigers humoristische Wortgefechte mit Moderatorin Esther Sedlaczek.

Schweinsteiger erfolgreich bei Bayern und dem DFB

Auch bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko wird Schweinsteiger für die ARD als Experte fungieren.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte zwischen 2002 und 2015 für den FC Bayern gespielt und dabei insgesamt 19 Titel gewonnen. Anschließend spielte er für Manchester United und Chicago Fire.