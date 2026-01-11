Newsticker
TV-Experte leistet sich verbale "Holocaust"-Entgleisung

TV-Experte sagt nach Eklat Sorry

Im englischen Fernsehen kommt es zu einem Eklat. Ein Experte sorgt für mächtig Ärger und entschuldigt sich mit Unwissenheit.
Shay Given sorgt für einen Aufschrei
© IMAGO/Shutterstock
Der ehemalige Toptorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat in Großbritannien mit einer unbedachten Äußerung für Wirbel gesorgt - und die BBC dazu gezwungen, sich zu entschuldigen.

Der Ire bezeichnete die glücklose Amtszeit von Wilfried Nancy bei Celtic Glasgow in einer Live-Übertragung als „einen absoluten Holocaust“, was im Netz schnell für einen Aufschrei sorgte.

Der Kommentator Jason Mohammad ignorierte die Wortwahl zunächst, entschuldigte sich aber später bei den Zuschauern.

Ehemaliger Premier-League-Star entschuldigt sich

Auch Given zeigte Reue und verwies auf die eigene Unwissenheit: „Im Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollumfänglich verstanden habe und das ich definitiv nie wieder benutzen werde.“

Given führte weiter aus: „Wir haben alle Lücken in unserem Wissen und ich hoffe, dass ich dies als Möglichkeit nutze, um in Zukunft besser gebildet zu sein. Ich bin zutiefst beschämt und entschuldige mich vorbehaltlos bei allen, die sich beleidigt fühlen.“

Given kündigte zudem eine Spende für den „Holocaust Educational Trust“ an.

Der einstige Torhüter hatte in seiner Karriere unter anderem für die Blackburn Rovers, Manchester City und Newcastle United gespielt. In der Premier League wurde er dreimal zum Spieler der Saison gewählt, er wurde in England Meister, FA-Cup-Sieger und UI-Cup-Sieger.

