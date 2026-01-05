Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
US-SPORT
DARTS-WM
WINTERSPORT
TENNIS
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Nach 32 Tagen! Celtic schmeißt Trainer wieder raus

Nach 33 Tagen! Celtic sägt Coach ab

Celtic Glasgow hat sich nach nur 33 Tagen von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Daran ist auch ein deutscher Coach Schuld.
Wilfried Nancy ist nicht mehr länger Trainer von Celtic Glasgow
Wilfried Nancy ist nicht mehr länger Trainer von Celtic Glasgow
© IMAGO/Shutterstock
SID
Celtic Glasgow hat sich nach nur 33 Tagen von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Daran ist auch ein deutscher Coach Schuld.

Der schottische Fußball-Rekordmeister Celtic Glasgow hat sich nach nur 33 Tagen im Amt von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Die sofortige Vertragsauflösung gab der amtierende Champion am Montag zwei Tage nach der 1:3-Pleite im „Old Firm“ gegen die Glasgow Rangers um den deutschen Coach Danny Röhl bekannt.

Neben dem Franzosen müssen auch seine Asistenten Kwame Ampadu, Jules Gueguen und Maxime Chalier den Verein verlassen, zudem geht auch der Sportliche Leiter Paul Tisdale. Ein Nachfolger oder eine Interimslösung für den Trainerposten wurde zunächst nicht benannt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Celtic steht in der Tabelle nur auf Rang zwei

Nancy hatte Celtic erst am 4. Dezember 2025 übernommen, er holte in acht Pflichtspielen jedoch nur zwei Siege. Am Samstagabend war es nach der Pleite im Derby vor dem Celtic Park zu massiven Protesten gegen den 48-Jährigen gekommen.

In der Tabelle liegt der 55-malige Meister punktgleich mit den Rangers auf Rang zwei, der Abstand auf Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt sechs Punkte.

Nancy hatte zuvor Columbus Crew in der Major League Soccer (MLS) trainiert und nach dem Ende der Saison in Nordamerika einen Vertrag bis 2028 bei Celtic unterschrieben. Zuvor hatten die Schotten unter Interimstrainer Martin O’Neill sieben ihrer acht Spiele gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite