Fußball>

VfB in Rom: Polizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Polizei bereitet sich auf VfB-Fans vor

Zum Europa-League-Spiel am Donnerstag in der italienischen Hauptstadt werden 3500 Anhänger der Stuttgarter erwartet.
Polizei am Kolosseum in Rom
Polizei am Kolosseum in Rom
© IMAGO/SID/Matteo Nardone
SID
Vor dem Europa-League-Spiel zwischen der AS Rom und dem VfB Stuttgart am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) hat die Polizei in der italienischen Hauptstadt ein verschärftes Sicherheitskonzept angekündigt.

Die Behörden teilten mit, es werde angesichts früherer Zwischenfälle mit Anhängern der Schwaben eine „flächendeckende und sichtbare Präsenz“ der Sicherheitskräfte geben.

Zum Spiel in Rom werden 3500 Fans der Schwaben erwartet. Wie die römische Tageszeitung Il Messaggero berichtet, sollen sie bereits mehrere Stunden vor Spielbeginn im Bereich der Innenstadt kontrolliert werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem den Verkehrswegen.

Geplant sind Kontrollen an Autobahnabfahrten, an den wichtigsten Bahnhöfen sowie in der U-Bahn. Die Polizei kündigte eine „flächendeckende und sichtbare Präsenz“ der Sicherheitskräfte an.

