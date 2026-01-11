Völler will politische Debatte vom DFB-Team fernhalten

SID 11.01.2026 • 13:33 Uhr Laut des DFB-Sportdirektors werde es bei der WM aber "keinen Maulkorb" für die Spieler geben.

Die politische Debatte rund um Co-Gastgeber USA soll bei der Fußball-WM im Sommer nach Möglichkeit von der deutschen Nationalmannschaft ferngehalten werden.

„Es wird keinen Maulkorb geben für irgendjemanden. Wir sind demokratisch“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Doppelpass auf SPORT1: „Jeder kann seine Meinung haben und sagen. Aber das muss nicht am Tag vor dem Spiel sein.“

Lehren aus Katar 2022 sollen gezogen werden

Laut Völler sollen damit die Lehren aus der zurückliegenden Endrunde 2022 in Katar gezogen werden. Damals waren der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Mannschaft in die Diskussion um den Gastgeber sowie die Rolle des Weltverbands FIFA stark involviert. Im Nachhinein wurde das als ein Grund für das Vorrunden-Aus bezeichnet.