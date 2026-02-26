Klopp soll bei Red Bull vor dem Aus stehen

Johannes Behm 26.02.2026 • 10:21 Uhr Jürgen Klopp steht laut einem österreichischen Medienbericht vor dem Aus bei Red Bull.

Ist die Zeit von Jürgen Klopp bei Red Bull bald vorbei? Laut eines Berichts der Salzburger Nachrichten, die bei Themen zum Weltkonzern gewöhnlich gut informiert sind, steht der Head of Global Soccer vor dem Aus beim österreichischen Unternehmen. Klopp sei „nicht mehr unumstritten“ und werde „zunehmend kritisch gesehen“

Weil Klopp demnach selbst unzufrieden sei und auch die sportliche Entwicklung seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 noch Wünsche offen lasse, stünde eine vorzeitige Trennung zur Debatte. Derzeit läuft sein Vertrag noch bis 2029.

Wie die österreichische Zeitung berichtet, würde Red Bull dem ehemaligen Trainer von Liverpool und Borussia Dortmund im Falle eines Abgangswunsches keine Steine in den Weg legen. Klopps Berater Marc Kosicke sowie der Red-Bull-Konzern äußerten sich auf SID-Anfrage zunächst nicht zu den Spekulationen.

Prominenter Name als möglicher Klopp-Nachfolger

Sogar ein Favorit auf die mögliche Nachfolge des 58-Jährigen sei bereits ausgemacht. Oliver Glasner, der seinen Abschied als Trainer von Crystal Palace bereits verkündet hat, wird diesbezüglich ins Spiel gebracht.

Mehr noch: Der Österreicher soll sich Klopps Rolle sogar zutrauen und vorstellen können. In der Vergangenheit war der 51-Jährige bereits in Manager-Funktion als Sportkoordinator bei RB Salzburg aktiv.

Real Madrid wurde Interesse nachgesagt

Klopp, der mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool zahlreiche Titel gewann, war in verschiedenen Medien zuletzt immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht worden, so auch mit Real Madrid nach der Trennung Xabi Alonso.

„Ich bin als Mensch an einem Punkt, an dem ich vollkommen zufrieden bin mit meiner Situation. Ich möchte nirgendwo anders sein“, sagte Klopp zuletzt der Nachrichtenagentur AFP dazu. Er werde nicht aufgeregt, wenn er höre, dass Real Madrid angeblich Interesse habe, „falls das überhaupt der Fall sein sollte - aber das sind nur Spekulationen der Medien.“

