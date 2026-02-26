Conference League: Gosens-Team entgeht einer Blamage nur knapp!

SID 26.02.2026 • 21:40 Uhr Nach dem 3:0 im Hinspiel verspielt die AC Florenz gegen Białystok den Vorsprung - und zieht doch ins Achtelfinale ein.

Mit Robin Gosens in der Startelf hat die AC Florenz in der Conference League eine Blamage in der Verlängerung gerade noch abgewendet.

Der italienische Erstligist verspielte gegen Jagiellonia Białystok beim 2:4 (0:3, 0:2) in der regulären Spielzeit den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, rettete sich aber durch zwei späte Tore ins Achtelfinale. Der 24-malige deutsche Nationalspieler Gosens stand 120 Minuten auf dem Platz.

Polen-Talent Mazurek erzielt Dreierpack

In der Liga kämpft Florenz gegen den Abstieg, im Pokal verlor der Traditionsverein im Achtelfinale. In der Conference League hatte die Fiorentina 2023 und 2024 jeweils das Finale erreicht - und darf auch in diesem Jahr weiter auf das Endspiel in Leipzig (27. Mai) hoffen.

Beinahe hätte es aber den nächsten Rückschlag in einer weitgehend verkorksten Saison gegeben. Der 19 Jahre alte Bartosz Mazurek vom Spitzenreiter der polnischen Liga egalisierte mit einem Dreierpack (23./45.+3/49.) das Hinspiel-Ergebnis. Nicolo Fagioli (107.) und ein Eigentor von Taras Romanczuk (114.) beruhigten die Tifosi.

Jesus Imaz (118.) brachte noch einmal Spannung in die Partie, die wenig später mit der Gelb-Roten Karte für Białystoks Bernardo Vital (120.) und dem glücklichen Weiterkommen der Gastgeber endete.

Thorsten Fink siegt mit Samsunspor

Eine Runde weiter ist auch Trainer Thorsten Fink mit Samsunspor. Nach dem 1:0 im Hinspiel ließen die Türken KF Shkendija aus Nordmazedonien beim 4:0 (0:0) keine Chance.