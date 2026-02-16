Ex-Bayern-Profi hat neuen Job in der Türkei

SID 16.02.2026 • 17:29 Uhr Der dritte deutsche Trainer in Folge: Thorsten Fink wird beim türkischen Erstligisten Samsunspor als Trainer vorgestellt. Er folgt auf Thomas Reis.

Der frühere Bundesliga-Trainer Thorsten Fink ist offiziell als Nachfolger des zuvor entlassenen Thomas Reis beim türkischen Erstligisten Samsunspor präsentiert worden.

Nachdem der Klub bereits am Wochenende über eine Einigung informiert hatte, gab der Tabellenachte der türkischen Liga die Verpflichtung des 58-Jährigen nun offiziell bekannt.

Fink unterschreibt bis 2028

Der frühere Profi von Bayern München und Trainer des Hamburger SV erhält bei dem Klub an der Schwarzmeerküste einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Vereins und dieser schönen Stadt zu sein. Ich habe viele schöne Dinge über den Verein gehört. Wir haben ausführliche Gespräche über Fußball und Spielphilosophie geführt“, wurde Fink in der Vereinsmitteilung zitiert.

Fink, der zuletzt als Trainer beim belgischen Erstligisten KRC Genk arbeitete und dort im Dezember 2025 entlassen wurde, ist der dritte deutsche Trainer in Folge in Samsun.

Fink folgt auf Reis und Gisdol

Vorgänger Reis, ehemals Trainer des VfL Bochum, hatte den Verein im Sommer 2024 übernommen. Nach einer erfolgreichen Premierensaison mit der Qualifikation für die Europa League wurde der 52-Jährige nach zwei Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Rang sieben entlassen. Zuvor hatte in Markus Gisdol bereits ein deutscher Trainer an der Seitenlinie bei Samsunspor gestanden.