Brauhaus statt Ruhestand! Ex-Bundesliga-Profi kellnert in Essen

Der ehemalige Bundesliga-Profi Sascha Dum arbeitet heute als Kellner in einem Essener Brauhaus. Das verriet der einstige Fußballer von Bayer Leverkusen im Interview mit Radio Essen.
Ex-Bundesliga-Profi jetzt Kellner
„Ich glaube, keinen meiner Ex-Mitspieler würde es überraschen, dass ich jetzt hier bin. Die Ernährung war schon während der Karriere immer sehr Brauhaus-lastig“, erklärte der 39-Jährige.
Dum hatte in seiner aktiven Karriere insgesamt 65 Mal auf dem Bundesligaplatz gestanden. Seine Karriere führte ihn auch zu weiteren Traditionsklubs wie Alemannia Aachen und Energie Cottbus.
Nach seinem Profi-Aus beim MSV Duisburg kickte Dum noch bei der Zweitvertretung von Schalke 04 und kleineren Vereinen wie Hertha Walheim und Teutonia Weiden.
Dum: „Will nichts anderes machen“
Vor seinem Job im Brauhaus arbeitete Dum auch im Vertrieb. Doch dann versuchte sich der Ex-Profi in der Gastronomie, was Dum bis heute nicht bereue. „Solange mir das so viel Spaß macht, will ich auch nichts anderes machen“, erklärte er.
Die Lockerheit aus seiner Fußball-Karriere bringt Dum auch gerne in seinen neuen Job ein.
„Manche Gäste wollen ein bisschen lustig und ein bisschen einen lockeren Spruch haben. Aber es gibt genauso gut Gäste, die wollen einen vorzüglichen Service. Dann schicke ich halt jemand anderen“, witzelte Dum im Interview.