Brauhaus statt Ruhestand! Ex-Bundesliga-Profi kellnert in Essen

Curdt Blumenthal 19.03.2026 • 17:20 Uhr Sascha Dum möchte auch nach einigen Jahren als Bundesliga-Profi nichts vom Ruhestand hören. Der Ex-Spieler von Bayer Leverkusen packt heute in einem Essener Brauhaus an.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Sascha Dum arbeitet heute als Kellner in einem Essener Brauhaus. Das verriet der einstige Fußballer von Bayer Leverkusen im Interview mit Radio Essen.

„Ich glaube, keinen meiner Ex-Mitspieler würde es überraschen, dass ich jetzt hier bin. Die Ernährung war schon während der Karriere immer sehr Brauhaus-lastig“, erklärte der 39-Jährige.

Dum hatte in seiner aktiven Karriere insgesamt 65 Mal auf dem Bundesligaplatz gestanden. Seine Karriere führte ihn auch zu weiteren Traditionsklubs wie Alemannia Aachen und Energie Cottbus.

Nach seinem Profi-Aus beim MSV Duisburg kickte Dum noch bei der Zweitvertretung von Schalke 04 und kleineren Vereinen wie Hertha Walheim und Teutonia Weiden.

Dum: „Will nichts anderes machen“

Vor seinem Job im Brauhaus arbeitete Dum auch im Vertrieb. Doch dann versuchte sich der Ex-Profi in der Gastronomie, was Dum bis heute nicht bereue. „Solange mir das so viel Spaß macht, will ich auch nichts anderes machen“, erklärte er.

Die Lockerheit aus seiner Fußball-Karriere bringt Dum auch gerne in seinen neuen Job ein.