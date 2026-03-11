Stuttgart gegen Porto: Hoeneß will Familiengeschichte drehen

SID 11.03.2026 • 16:05 Uhr Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wird vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League noch einmal an seine Familiengeschichte erinnert.

Trainer Sebastian Hoeneß ist vor dem Achtelfinale in der Europa League mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Porto noch einmal mit seiner Familiengeschichte konfrontiert worden.

„Ich kenne natürlich das Tor von Madjer und hätte mir für meinen Vater gewünscht, dass das Spiel damals anders ausgegangen wäre. Hoffentlich können wir das diesmal ändern“, sagte Sebastian Hoeneß vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr).

Europa League: Hoeneß fordert „Hochleistung“

Am 27. Mai 1987 hatte Hoeneß‘ Vater Dieter mit dem favorisierten FC Bayern das Finale im Landesmeister-Wettbewerb gegen die Portugiesen 1:2 verloren. Der kleine Sebastian war damals fünf Jahre alt.

Knapp 39 Jahre später steht er mit den Schwaben vor einer „richtig großen Aufgabe auf aller höchstem Level“, wie er betonte.

„Das ist in einem Achtelfinale schon ein außergewöhnlich starker Gegner. Es ist eine Mannschaft, die für mich auch im Achtelfinale der Champions League stehen könnte. Da ist Hochleistung gefordert“, sagte der 43-Jährige.

VfB hofft auf erstes Viertelfinale seit fast 30 Jahren

Erstmals seit 1998 könnte der VfB wieder in ein Viertelfinale im Europapokal einziehen. Dies zeige, „dass es ein besonderes Spiel ist, auf das wir gespannt gewartet haben“, betonte Hoeneß. Allerdings dürfe man sich „auf diesem Level keine Schwächen erlauben“.

Es gehe „jetzt in die Finalrunden. Das ist die interessanteste Phase im Fußball“, sagte auch Stuttgarts Torjäger Ermedin Demirovic voller Vorfreude bei Sky. Und dieses Spiel gegen den FC Porto habe sogar „Champions-League-Charakter“.