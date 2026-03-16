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Besondere Auszeichnung für Philipp Lahm

Besondere Auszeichnung für Lahm

Philipp Lahm wird für sein Engagement mit seiner Stiftung ausgezeichnet.
Philipp Lahm spricht im Interview bei Magenta über eine mögliche WM-Teilnahme von Lennart Karl. Der Ex-Bayern-Kapitän sieht den Youngster auf WM-Kurs.
SID
Philipp Lahm wird für sein Engagement mit seiner Stiftung ausgezeichnet.

Ehre für Philipp Lahm: Der Kapitän der 2014er-Weltmeister erhält bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards den Sonderpreis in der Kategorie „Fußball-Stiftung“.

Der 113-malige Fußball-Nationalspieler wird bei der Gala am Montagabend in Wolfsburg für die Arbeit mit seiner Stiftung ausgezeichnet.

Lahm: „Der Preis ist für mich eine starke Motivation“

„Der Preis ist für mich eine starke Motivation, meine Stiftungsarbeit auszubauen. Wir werden weiter Projekte umsetzen, die benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern, Gesundheitskompetenzen vermitteln oder Vereine in Deutschland stärken“, sagte Lahm. Insgesamt werden in der Autostadt elf Preisträger in fünf Kategorien geehrt.

In der Kategorie „Handicapfußball“ sind dies die DJK Sportfreunde Datteln 2018, der SV Eichede und der FC Forstern. Im Bereich „Resozialisierung“ erhalten Bayer Leverkusen, die JVA Butzbach und die SG Oftersheim den Preis.

Für ihr Engagement in Sachen „Schule und Verein“ werden die Kickers JuS 03, der 1. FC Heidenheim und der VfL Bückeburg mit der Auszeichnung bedacht. Den Horst-Eckel-Preis in der Kategorie „Sozialwerk“ bekommt die VAR/Traditionsgemeinschaft des Fußballsports Berlin.

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