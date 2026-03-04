Neymar reagiert auf Schockdiagnose: "Einer meiner traurigsten Tage"

Diese Nachricht war ein echter Schock: Nur wenige Monate vor der WM hat sich Brasiliens Flügelstürmer Rodrygo im Ligaspiel von Real Madrid gegen Getafe (0:1) eine schwere Knieverletzung zugezogen – und verpasst somit wohl auch das Turnier im Sommer.
Neymar: „Einer meiner traurigsten Tage“
Nun meldete sich ausgerechnet Rodrygos ehemaliger Nationalmannschaftskollege Neymar zu Wort und wandte sich emotional an den 25-Jährigen: „Als ich von der Verletzung erfuhr, blitzte mir ein Film in den Kopf. All das Leid, all die Qualen und die Angst, diese Verletzung zu leben! Meine 10, mein Junge, mein Erbe (wie ich dich nenne) ich bitte dich nur um eine Sache: Pass auf deinen Kopf auf“, kommentierte der Brasilianer einen eigenen Instagram-Post, den er extra für Rodrygo abgesetzt hatte.
„Ich liebe dich und werde für dich da sein, wie du für mich da warst“, schrieb Neymar weiter und versah seine Nachricht mit einem roten Herz.
Neymar hat selbst eine große Krankenakte
Der 34-Jährige hat in seiner Karriere selbst etliche Verletzungen erlitten, darunter auch einen Kreuzbandriss im Herbst 2023. Neymar verpasste damals fast 50 Spiele für seinen Klub Al-Hilal. Mittlerweile kickt der Superstar bei seinem Heimatverein FC Santos, wo er Ende Januar sein Comeback nach einer Knie-OP feierte.
Real-Profi Rodrygo und Neymar standen insgesamt neun Mal gemeinsam für die Selecao auf dem Platz.
