Schockdiagnose bei Real-Star!

Schockdiagnose bei Real-Star

Offensivstar Rodrygo zieht sich eine schwere Knieverletzung zu. Damit dürfte er nicht nur Real Madrid lange fehlen.
Maximilian Lotz
Offensivstar Rodrygo zieht sich eine schwere Knieverletzung zu. Damit dürfte er nicht nur Real Madrid lange fehlen.

Hiobsbotschaft für Real Madrid und die brasilianische Nationalmannschaft: Offensivstar Rodrygo hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Der 25-Jährige erlitt nach Klub-Angaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie.

Der brasilianische Nationalspieler wird damit aller Voraussicht nach rund sechs bis sieben Monate ausfallen. Dies bedeutet sowohl das Saison-Aus als auch das Aus für die WM im Sommer.

Real-Star Rodrygo spielte wohl trotz Verletzung durch

Rodrygo verletzte sich bei der 0:1-Niederlage der Königlichen am Montagabend gegen Getafe.

Nach Medienberichten zog er sich die Verletzung wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der 55. Minute bei einer Aktion in Höhe der Seitenauslinie zu. Das Ausmaß wurde zunächst wohl nicht erkannt, denn Rodrygo spielte bis zum Ende durch.

Rodrygo wurde zwischenzeitlich behandelt und klagte anschließend über Kniebeschwerden. Nach einer genaueren Untersuchung am Dienstag folgte dann die bittere Diagnose.

Rodrygo hatte gegen Getafe erst sein Comeback nach einmonatiger Pause wegen einer Sehnenentzündung gegeben.

In 19 Liga-Einsätzen waren Rodrygo ein Tor und vier Vorlagen gelungen. Ein weiteres Tor erzielte der 37-malige Nationalspieler in der Champions League.

