Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
CHAMPIONS LEAGUE
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
MOTORSPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

Thomas Müller bestätigt, was viele Fans bereits dachten

Müller kündigt Rückkehr an

Thomas Müller spricht über eine mögliche Rückkehr nach Deutschland. Was genau er nach seinem Karriereende machen wird, lässt er offen.
Mit den Vancouver Whitecaps erreichte Thomas Müller in seiner ersten MLS-Saison direkt das Finale - und hat noch viel vor. Außerdem verrät er, wie er den FC Bayern noch verfolgt und was er seinem Ex-Klub in dieser Saison zutraut.
SPORT1
Thomas Müller spricht über eine mögliche Rückkehr nach Deutschland. Was genau er nach seinem Karriereende machen wird, lässt er offen.

Thomas Müller hat bestätigt, was sich viele Fußballfans wohl bereits gedacht haben: Für eine langfristige Auswanderung fühlt er sich in Deutschland zu wohl.

„Nach Deutschland kehre ich definitiv zurück, dafür bin ich zu sehr verwurzelt“, stellte der 36-Jährige im Gespräch mit dem kicker klar.

Müller, der seit dem vergangenen Sommer für die Vancouver Whitecaps spielt, schätze das Leben in Deutschland zu sehr, um nicht irgendwann im Ausland sesshaft zu werden, erklärte er weiter.

Müller lässt seine genaue Zukunft offen

Dennoch könne sich der langjährige Bayern-Star vorstellen, „in der Zukunft immer mal wieder nach Vancouver zurückzukommen“. Einen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr nach Deutschland nannte er nicht.

Ebenso ließ Müller offen, was nach seinem Karriereende passieren wird. „Das wird auch davon abhängen, was ich mit etwas Abstand in mir spüre. Will ich weiter Teil dieser Fußballwelt sein, die mir so viele Emotionen beschert hat?“, meinte Müller, der nicht ausschließen wollte, in Zukunft einmal für den FC Bayern zu arbeiten.

Müller spielt seit August 2025 in der nordamerikanischen MLS. Nachdem sein Vertrag bei Vancouver um ein weiteres Jahr verlängert worden war, startete er nun in seine erste komplette Saison.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite