Thomas Müller bestätigt, was viele Fans bereits dachten

Thomas Müller hat bestätigt, was sich viele Fußballfans wohl bereits gedacht haben: Für eine langfristige Auswanderung fühlt er sich in Deutschland zu wohl.
Müller kündigt Rückkehr an
„Nach Deutschland kehre ich definitiv zurück, dafür bin ich zu sehr verwurzelt“, stellte der 36-Jährige im Gespräch mit dem kicker klar.
Müller, der seit dem vergangenen Sommer für die Vancouver Whitecaps spielt, schätze das Leben in Deutschland zu sehr, um nicht irgendwann im Ausland sesshaft zu werden, erklärte er weiter.
Müller lässt seine genaue Zukunft offen
Dennoch könne sich der langjährige Bayern-Star vorstellen, „in der Zukunft immer mal wieder nach Vancouver zurückzukommen“. Einen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr nach Deutschland nannte er nicht.
Ebenso ließ Müller offen, was nach seinem Karriereende passieren wird. „Das wird auch davon abhängen, was ich mit etwas Abstand in mir spüre. Will ich weiter Teil dieser Fußballwelt sein, die mir so viele Emotionen beschert hat?“, meinte Müller, der nicht ausschließen wollte, in Zukunft einmal für den FC Bayern zu arbeiten.
Müller spielt seit August 2025 in der nordamerikanischen MLS. Nachdem sein Vertrag bei Vancouver um ein weiteres Jahr verlängert worden war, startete er nun in seine erste komplette Saison.
