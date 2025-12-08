Müller-Entscheidung offiziell!

Martin Hoffmann 08.12.2025 • 23:13 Uhr Jetzt ist es offiziell - Thomas Müller wird ein weiteres Jahr in der MLS spielen. Sein kanadischer Klub verkündet am Montag die Entscheidung - in bemerkenswerter Beiläufigkeit.

Thomas Müller wird auch 2026 für die Vancouver Whitecaps auflaufen. Wie die Kanadier am Montag verkündeten, zog der Verein seine Option, um die deutsche Fußball-Ikone für ein weiteres Jahr an sich zu binden.

Diese Mitteilung kommt nur wenige Tage nach der bitteren 1:3-Niederlage im MLS-Finale gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi - und in aus hiesiger Sicht bemerkenswerter Beiläufigkeit.

Und, ach ja: Thomas Müller bleibt

„Der Vancouver Whitecaps FC hat am Montag bekanntgegeben, dass der Klub für 2026, die in den Major-League-Soccer-Verträgen verankerten Optionen für Torhüter Adrían Zendejas, Verteidiger Mathías Laborda, die zentralen Mittelfeldspieler Sebastian Berhalter, J.C. Ngando, Ralph Priso, Flügelspieler Ali Ahmed und Stürmer Thomas Müller zieht. Di Caps haben aktuell 26 Spieler für die kommende Saison im Kader“, schrieb der Klub im nüchternen Geschäftston in einer Mitteilung mit der Überschrift „Vancouver Whitecaps FC geben Kader-Updates für 2026 bekannt“.

Müller steuerte in seinen ersten sieben Spielen der regulären Saison der MLS sieben Tore sowie drei Vorlagen bei und traf in fünf Playoff-Spielen einmal.