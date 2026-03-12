Vogelwilde Minuten und VAR-Pech: Stuttgart droht das Aus!

SPORT1 12.03.2026 • 20:47 Uhr Die Schwaben verlieren das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Porto. Nach vogelwilden Minuten und VAR-Pech ist das Viertelfinale in Gefahr.

Nach vogelwilden sieben Minuten und VAR-Pech ist der erste Einzug des VfB Stuttgart in ein Europacup-Viertelfinale seit 28 Jahren in weite Ferne gerückt. Der DFB-Pokalsieger verlor im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu Hause 1:2 (1:2) gegen den 30-maligen portugiesischen Meister FC Porto.

Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.) trafen für den Spitzenreiter aus Portugal. Das Tor von Nationalstürmer Deniz Undav (40.) war zu wenig für den Tabellenvierten der Bundesliga.

Europa League: VfB-Treffer zählt nicht

Dann auch noch VAR-Pech: Ein vermeintlicher VfB-Treffer von Angelo Stiller (70.) wurde aufgrund einer vorherigen Abseitsposition nicht anerkannt. Tiago Tomás stand in der Entstehung hauchzart im Abseits.

In den vergangenen Wochen hatten die Schwaben immer wieder mit dem VAR gehadert - nun die nächste knappe Entscheidung gegen den VfB.

„Wir haben individuelle Fehler gemacht, die werden auf dem Niveau bestraft“, sagte Undav bei RTL: „Dann ist es gegen so eine Mannschaft schwer, zwei Dinger zu machen.“ Das Rückspiel in Porto steht schon in der kommenden Woche auf dem Programm.

Die Schwaben kamen vor 60.000 Zuschauern mit Elan aus der Kabine und gaben in den ersten Minuten mächtig Gas. Echte Torchancen konnten sich die Stuttgarter, die erstmals in einem Pflichtspiel auf Porto trafen, trotz guter Ansätze aber nicht erarbeiten.

Vogelwilde Minuten - Porto schlägt doppelt zu

Nach nach rund einer Viertelstunde ließ der VfB nach. Das nutzten die Portugiesen sofort aus. Zunächst traf William Gomes aus der Distanz die Latte (20.), wenige Sekunden später machte es der Nigerianer Moffi besser. Die Defensive der Gastgeber sah bei dem Gegentreffer kollektiv schlecht aus. Kurz darauf hätte Moffi fast erhöht (24.).

Die Stuttgarter waren in dieser Phase völlig von der Rolle. Auf Fehler im Spielaufbau folgte Chaos in der Abwehr. Mora bestrafte den vogelwilden Auftritt der Schwaben. Die Stuttgarter waren minutenlang geschockt, erst Undav befreite sein Team mit einem starken Treffer aus der Lethargie.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte es der VfB mit Wucht, Porto ließ sich aber nicht beeindrucken. Nach einer Stunde blieb es beim knappen Vorsprung der Gäste, die bei Kontern stets gefährlich waren.

