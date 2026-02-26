Stuttgart hadert schon wieder mit dem VAR: "Es ist mittlerweile Quatsch"

Julius Schamburg 26.02.2026 • 22:17 Uhr Stuttgart verliert in der Europa League gegen Celtic und hadert schon wieder mit dem VAR. Deniz Undav und Ermedin Demirovic lassen ihrem Ärger freien Lauf.

Die Aufregerszene: Der vermeintliche 1:1-Ausgleich von Undav in der 78. Minute war vom VAR wieder einkassiert worden. Demirovic hatte in der Entstehung hauchzart in der verbotenen Zone gestanden.

Undav schießt gegen den VAR

Undav wollte zunächst nicht über die Szene sprechen, doch als RTL-Moderator Felix Görner dem Stürmer die Szene mit der Abseitsstellung auf seinem Handy zeigte und Undav fragte, wie er den VAR sieht, platzte es aus ihm heraus.

„Der sollte eigentlich da sein, um dem Spiel zu helfen, aber er macht gefühlt mehr Fehlentscheidungen als die Schiris selber“, ärgerte sich Undav. Es gäbe mittlerweile so viele Gründe, „wo du über den VAR meckern kannst“.

Schon beim wilden 3:3 gegen Heidenheim in der Bundesliga hatten sich die Stuttgarter benachteiligt gefühlt und konnten einige Entscheidungen nicht nachvollziehen. „Die Leute, die da bei der Bundesliga in Köln im Keller sitzen, ich weiß nicht, ob die manchmal mit geschlossenen Augen die Situation angucken - oder was weiß ich“, sagte Undav nun.

Demirovic: „Ich will es nicht mehr sehen“

„Es wird lustiger, wie Quatsch der VAR wird. Dann lasse ich lieber den Menschen einen Fehler machen, als den VAR - die irgendwo sitzen, die nichts machen, außer auf den PC zu gucken und da noch mehr Fehler machen als die Schiris“, meckerte der Nationalspieler: „Deswegen habe ich auch keine Meinung mehr dazu. Ich halt mich da raus. Es ist mittlerweile Quatsch.“

Auch Demirovic haderte in der Mixed Zone: „Ich finde es unfassbar, dass man sowas als Abseits wertet.“