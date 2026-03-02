WM-Debatte: Spitze gegen DFB-Präsident Neuendorf

SID 02.03.2026 • 16:29 Uhr Oke Göttlich verlangt vor der WM eine klare Linie des Verbandes. Das Präsidiumsmitglied erlaubt sich eine Spitze gegen DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Angesichts der aktuellen Kriege und Krisen hat Präsidiumsmitglied Oke Göttlich seine Forderung nach einer Positionierung des DFB vor der WM unterstrichen.

„Ich würde nie von Spielern verlangen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Aber als Verein haben wir eine Meinung und eine Haltung. Und das wünsche ich mir auch von einem Verband wie dem DFB“, sagte der Präsident des FC St. Pauli bei NDR 90,3.

Sollte Deutschland die WM boykottieren?

Dabei stellte Göttlich heraus, dass er nicht für einen Boykott des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) plädiere, sondern Denkanstöße geben wolle.

„Wenn man in ein Land fährt, das Krieg führt, wo Menschen auf der Straße erschossen werden, dann muss man sich zumindest Gedanken machen: Was ist unsere Verbandslinie, wenn wir da hinfahren? Das ist etwas, das ich anstoßen wollte“, sagte Göttlich mit Blick auf die USA.

Ihm sei es um die Frage gegangen: „Was ist der Sport? Der Sport steht für Integration, für Spaß, für Diversität. Und dafür, dass wir uns für die Menschenrechte einsetzen. Das sehe ich derzeit nicht.“

Neuendorf kritisiert Göttlich

Der DFB-Vize fordert eine Vorbereitung des Verbandes auf mögliche Diskussionen. „Fahren wir dahin? Wie fahren wir dahin? Wenn wir hinfahren: Was ist die Aussage? Das ist etwas, worauf man sich vorbereiten muss“, betonte Göttlich, der die Debatte Ende Januar forciert hatte.

Der DFB sprach sich gegen einen Boykott aus, Präsident Bernd Neuendorf kritisierte Göttlich für dessen Vorstoß („Der Kollege ist noch nicht so lange dabei“).