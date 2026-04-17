Als Oliver Kahn dachte, er hätte den Ballon d'Or gewonnen

Philipp Heinemann 17.04.2026 • 17:06 Uhr Oliver Kahn gehörte einst zur Weltelite des Fußballs – und war daher nicht überrascht, als er erfuhr, den Ballon d'Or gewonnen zu haben. Heute muss er über das Missverständnis lachen.

Oliver Kahn sieht Michael Olise als potenziellen Gewinner eines Awards, den er etwas vorschnell einst selbst schon in seiner eigenen Trophäenkabine sah.

Der aktuelle Superstar des FC Bayern befinde sich „auf jeden Fall auf dem Weg zum Ballon d’Or“, befand Kahn bei Sky. Und dann erklärte er amüsiert, dass er einst fälschlicherweise davon ausgegangen war, sich den Preis gesichert zu haben.

„Ich dachte, ich habe gewonnen“, sagte Kahn schmunzelnd über seine eigenen Erfahrungen mit der Auszeichnung für den besten Fußballer.

Kahn bei Ballon d’Or zweimal in den Top drei

„Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wurde ich eingeladen und dann habe ich gesagt: Okay, ich habe jetzt dieses Ding da gewonnen“, erzählte Kahn. Er sei dann „dorthin gefahren und habe dann erfahren: Nein, ich habe gar nicht gewonnen. Und dann war ich ein bisschen verärgert.“

Um welche Ausgabe des Ballon d’Or es sich handelte, verriet Kahn nicht. 2001 und 2002 wurde er jeweils Dritter.

Dabei musste sich der einstige Toptorhüter einmal Michael Owen und Raúl geschlagen geben, beim zweiten Mal hatten dann Ronaldo und Roberto Carlos den Vortritt.