Ehemaliger Bundesliga-Profi Prinzen gestorben

SID 14.04.2026 • 20:38 Uhr Der frühere Bundesliga-Profi Roger Prinzen ist tot. Der 57-Jährige stirbt "plötzlich und unerwartet", wie der 1. FC Heidenheim mitteilt.

Der frühere Bundesliga-Profi Roger Prinzen ist tot: Prinzen verstarb am Montagabend im Alter von nur 57 Jahren „plötzlich und unerwartet“, wie Bundesligist 1. FC Heidenheim am Dienstag mitteilte. Beim Klub von der Ostalb war Prinzen als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig gewesen.

„In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim. Ruhe in Frieden, Roger!“, schrieb der FCH. Der Verein verliere „nicht nur einen Fußballlehrer, eine geschätzte Führungskraft und einen leidenschaftlichen Förderer unserer Talente, sondern vor allem einen langjährigen Kollegen und Freund.“