Europa League: Furioses Comeback! Freiburgs Gegner steht fest

SID 16.04.2026 • 23:02 Uhr Braga belohnt sich nach toller Aufholjagd und trifft jetzt auf den SC Freiburg. Im zweiten Semifinale kommt es zu einem Premier-League-Duell.

Sporting Braga ist nach einem spektakulären Comeback der Gegner des SC Freiburg im Halbfinale der Europa League. Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Portugiesen im Viertelfinalrückspiel bei Betis Sevilla nach Zwei-Tore-Rückstand mit 4:2 (1:2). Am 30. April empfängt Braga die Breisgauer zum Hinspiel der Vorschlussrunde, eine Woche später kommt es zum Wiedersehen im Schwarzwald.

Betis, im Vorjahr erst im Finale der Conference League dem FC Chelsea unterlegen, ging durch den Brasilianer Antony (13.) und den Marokkaner Abdessamad Ezzalzouli (26.) scheinbar vorentscheidend in Führung, durch den Anschlusstreffer von Pau Victor (38.) wurde es aber noch einmal spannend.

Bragas Sturmlauf führt zum Erfolg

Und nach dem Seitenwechsel kippte die Partie rasant: Vitor Carvalho (49.), Ricardo Horta per Strafstoß (53.) sowie Jean-Baptiste Gorby (64.) brachten den Europa-League-Finalisten von 2011 nach einem Sturmlauf noch in die Vorschlussrunde.

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem Premier-League-Duell. Aston Villa ließ gegen den FC Bologna nach dem 3:1-Auswärtserfolg nichts anbrennen, der Tabellenvierte aus England gewann auch das Rückspiel deutlich mit 4:0 (3:0).