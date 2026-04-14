Bayern jagt Reals magischen Torrekord

SPORT1 14.04.2026 • 11:46 Uhr Die Tormaschine des FC Bayern läuft in dieser Saison auf Hochtouren. Der Bundesliga-Rekord ist geknackt, nun wartet eine magische Marke von Real Madrid.

Der FC Bayern sprengt die Grenzen der Bundesliga. Mit dem 5:0 beim FC St. Pauli am 11. April stellte das Team von Vincent Kompany einen neuen Torrekord auf: 105 Treffer nach 29 Spieltagen – Bestwert in der Geschichte der Liga. Die bisherige Marke von 101 Toren aus der Saison 1971/72 – ebenfalls aufgestellt vom Rekordmeister – ist Geschichte.

Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro trafen am Millerntor. Goretzka erzielte das historische 102. Saisontor, am Ende stand die magische Zahl 105. „Es ist Teil des FC Bayern, Tore zu schießen“, sagte Kompany danach und betonte: „Die Jungs können stolz sein, aber die Arbeit geht weiter.“

Mit zwölf Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Partien steht der nächste Meistertitel unmittelbar bevor. Vier Zähler fehlen rechnerisch noch, um alles klarzumachen.

Bayerns Offensivdrang ohne Limit

Im Schnitt erzielt der Rekordmeister 3,6 Tore pro Bundesligaspiel. Die Münchner Offensive wirkt variabel, wuchtig und kaum auszurechnen.

Beim Rekordabend gegen St. Pauli bekam Star-Stürmer Harry Kane sogar eine Pause, dennoch steht der Engländer wettbewerbsübergreifend bereits bei 49 Treffern.

Es kursiert aber längst das nächste Ziel: die 121 Ligatore von Real Madrid aus der Saison 2011/12. Damals holte das Team von Trainer José Mourinho 100 Punkte und stellte mit 121 Treffern einen bis heute gültigen Rekord in Europas Topligen über 38 Spieltage auf.

Um diese Marke zu knacken, müsste Bayern in den verbleibenden fünf Ligaspielen 17 weitere Tore erzielen. Angesichts der bisherigen Quote erscheint selbst das nicht utopisch.

Wackelt sogar der Rekord von Aston Villa?

Der historische Bestwert im englischen Oberhaus liegt sogar bei 128 Toren. Aston Villa erzielte diese Zahl in der Saison 1930/31 – allerdings in 42 Partien. Acht Spiele mehr als in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit relativieren die Dimension etwas.