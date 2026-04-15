Heidenheim unter Schock: Roger Prinzen plötzlich verstorben

Martin Hoffmann 14.04.2026 • 20:38 Uhr Trauer um eine langjährige Größe der 1. und 2. Bundesliga: Der zuletzt als Nachwuchsboss in Heidenheim aktive Roger Prinzen ist mit 57 Jahren plötzlich verstorben.

Der 1. FC Heidenheim steht unter Schock: Der langjährige deutsche Fußball-Profi und -Funktionär Roger Prinzen ist im Alter von nur 57 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben, wie der Bundesligist 1. FC Heidenheim am Dienstag mitteilte.

Beim Klub von der Ostalb war Prinzen als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig gewesen und spielte dort eine tragende Rolle bei der erfolgreichen Jugendförderung des Klubs.

Nach KSC-Legende Srecko Bogdan und dem tragisch verunglückten Ex-Nürnberg-Stürmer Reiner Wirsching ist Prinzen der dritte frühere Bundesliga-Profi der Neunziger, der innerhalb weniger Tage verstorben ist.

„Schmerzvolle Lücke“ beim 1. FC Heidenheim

„In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim. Ruhe in Frieden, Roger!“, schrieb der FCH.

Der Verein verliere „nicht nur einen Fußballlehrer, eine geschätzte Führungskraft und einen leidenschaftlichen Förderer unserer Talente, sondern vor allem einen langjährigen Kollegen und Freund.“

Prinzen war seit 2018 in Heidenheim unter Vertrag gewesen, wo Sohn Marlon inzwischen in der U17 aktiv ist.

Legendärer Bundesliga-Moment mit Wattenscheid

Der in Düsseldorf geborene Prinzen bestritt zwischen 1987 und 2000 147 Zweitliga- und 60 Bundesliga-Spiele (elf bzw. sechs Tore). Im Oberhaus spielte der robuste 1,87-Meter-Mann zwischen 1991 und 1994 unter Trainer Hannes Bongartz bei der SG Wattenscheid 09, lange als Stammkraft in der Abwehr.

Prinzen war am 2. März 1993 an einem der Höhepunkte der Wattenscheider Vereinsgeschichte beteiligt: Er stand 90 Minuten im Lohrheidestadion auf dem Feld, als der damalige Tabellen-15. sensationell den FC Bayern mit 2:0 bezwang.

Der polnische Stürmer Marek Lesniak stellte nach der Führung durch Ali Ibrahim mit einem traumhaften Fallrückzieher gegen den verdutzten Bayern-Keeper Raimond Aumann den Überraschungssieg sicher. Er trug maßgeblich dazu bei, dass die damals von Erich Ribbeck trainierten Bayern die Meisterschaft verspielten und stattdessen Werder Bremen und Otto Rehhagel jubelten.

Zu Prinzens prominenten Teamkollegen in Wattenscheider Zeiten zählten die späteren Bayern-Profis Thorsten Fink und Markus Schupp sowie auch Stürmer Souleyman Sané, Leroys Vater.

Roger Prinzen trainierte auch den 1. FC Nürnberg

Vor und nach seiner Wattenscheider Zeit war der Defensivspieler unter anderem für die Zweitligisten Darmstadt 98, Greuther Fürth und Hannover 96 aktiv gewesen sowie auch für Austria Lustenau in Österreich.